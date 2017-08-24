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ООН: политики Южного Судана несут прямую ответственность за конфликт в стране

Международная панорама
24 августа, 23:59 UTC+3 ООН ООН 24, августа. /ТАСС

Помощник генсека ООН по миротворческим операциям отметил, что "ужасная экономическая ситуация и продолжающееся противостояние представляют опасность для граждан страны"

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ООН, 24 августа. /ТАСС/. Политические лидеры Южного Судана несут прямую ответственность за вооруженный конфликт в стране, но еще могут отвести ее от пропасти. Об этом заявил в четверг помощник генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Эль-Гассим Ван, выступая на заседании Совета Безопасности.

По его словам, процесс национального диалога в стране позволил добиться незначительного прогресса в урегулировании кризиса, и ситуация в стране остается крайне тяжелой. "Конфликт в Южном Судане - рукотворный, и прямую ответственность за него несут южносуданские лидеры. Ужасная экономическая ситуация и продолжающееся противостояние представляют опасность для граждан страны", - сказал Эль-Гассим Ван.

Он отметил, что южносуданское руководство и лидеры оппозиции все еще могут "отвести страну от пропасти". "Все, что нужно - это продемонстрировать политическую волю и прекратить боевые действия, вступить в мирные переговоры и найти компромиссы, необходимые для достижения прочного мира в стране", - отметил помощник генсека, призвав членов Совбеза "высказаться на этот счет". По его словам, "необходимо, чтобы лидеры Южного Судана услышали, что требует от них международное сообщество".

В свою очередь специальный посланник генерального секретаря по Южному Судану Николас Хейсом сообщил, что в африканской стране продолжают происходить столкновения и "повсеместная небезопасность". По его словам, в то время, как лидеры региона предпринимают усилия по урегулированию конфликта, правительство в Джубе "создает видимость" усилий по примирению на фоне военных действий, освобождая политических заключенных в ограниченном количестве. Эмиссар ООН предупредил, что отсутствие безопасности, массовое перемещение людей и обострившиеся межэтнические противоречия препятствуют проведению в Южном Судане выборов в 2018 году, и все это может привести к разрастанию конфликта.

По итогам заседания председательствующий в СБ ООН в августе египетский дипломат Амр Абдель Латиф Абу аль-Атта призвал стороны конфликта в Южном Судане немедленно прекратить столкновения и вступить в диалог.

Ситуация в Южном Судане обострилась 7 июля 2016 года, за два дня до пятой годовщины независимости страны. Несмотря на подписанное мирное соглашение, в столице возобновились столкновения между сторонниками президента Салвы Киира и его заместителя Риека Машара. Миротворцы ООН, дислоцированные в Джубе, не смогли эффективно предотвратить насилие в отношении мирных жителей, что подтвердило внутреннее расследование, проведенное секретариатом всемирной организации. В августе прошлого года Совбез ООН одобрил отправку в страну дополнительного четырехтысячного африканского контингента для защиты мирных жителей, однако военнослужащие начали прибывать в Джубу только в начале этого месяца.

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