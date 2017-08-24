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Катар закрывает посольство Чада в Дохе

Международная панорама
24 августа, 23:59 UTC+3 ТАСС

Решение Дохи стало ответом на демарш Нджамены, которая в среду объявила о закрытии катарского посольства в Чаде

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ТАСС, 24 августа. Власти Катара объявили в четверг о решении закрыть посольство Республики Чад в Дохе. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на МИД арабской страны.

Дипломатам дано трое суток на то, чтобы покинуть катарскую территорию.

Решение Дохи стало ответом на демарш Нджамены, которая в среду объявила о закрытии катарского посольства в Чаде.

В июне Нджамена отозвала своего посла из Дохи на фоне дипломатического кризиса в отношениях этой арабской страны с Саудовской Аравией, Египтом и рядом других государств.

5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет и ряд других стран заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Вслед за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата, власти Катара выразили сожаление и назвали решения арабских соседей необоснованными. Позднее четыре страны обозначили 13 требований для выхода из кризиса и передали их Катару. До сих пор стороны так и не пришли к взаимоприемлемому решению.

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