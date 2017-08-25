Президент Турции усилил контроль над деятельностью национальной разведки

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ТАСС, 25 августа. Аппарат президента Турции получил новый рычаг контроля над деятельностью Национальной разведорганизации (МIТ). Соответствующее положение содержится в опубликованных в пятницу в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete двух указах, имеющих силу закона.
В них сообщается, что "при председательстве президента создан Координационный совет Национальной разведки". До этого подобный орган внутри МIТ действовал, но за его работу и контроль отвечала сама разведка. Теперь же он стал подотчетным напрямую главе государства.
Кроме того, судебные инстанции или парламент не смогут привлечь главу МIТ к расследованию в качестве фигуранта или свидетеля без прямого одобрения президента. Решение главы государства можно будет обжаловать в течение трех месяцев, но по окончании процесса рассмотрения апелляции оно становится окончательным.
Указ, имеющий силу закона, - это нормативный документ, который могут выпускать власти в условиях продолжающегося в стране действия режима чрезвычайной ситуации. Для вступления в силу в данных условиях он не требует одобрения парламента.
В указах также сообщается об увольнении с госслужбы 922 человек по причине их связи в той или иной степени с организациями, занимающимися антигосударственной деятельностью. В частности речь идет о FETO, считающейся организатором попытки путча 15 июля 2016 года.
Помимо этого власти в данных указах объявили набор более 32 тыс. новых сотрудников в силовые структуры страны. В том числе в МВД предполагается взять 20 тыс. полицейских, 7,5 тыс. караульных, более 3 тыс. человек - в Управление спецопераций полиции. Министерство юстиции открыло вакансии для 4 тыс. судей и прокуроров. Необходимость пополнения кадрового состава ведомств связывают с тем, что в ходе расследования попытки путча десятки тысяч госслужащих были уволены или отстранены.