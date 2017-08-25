Нетаньяху рассказал, что Путин подарил ему в Сочи экземпляр первого издания Танаха

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил в пятницу, что 23 августа во время встречи в Сочи президент России Владимир Путин подарил ему редкую книгу - экземпляр первого печатного издания Танаха с комментариями выдающегося раввина Шломо Ицхаки (Раши).

"Президент Путин во время нашей встречи подарил мне фрагмент Танаха, напечатанного впервые в истории, с комментариями Раши, - написал Нетаньяху в пятницу на своей странице в Facebook. - Я признателен президенту Путину за дружбу и важное сотрудничество между нами".

Глава израильского правительства в пятницу также разместил в Facebook видео, на котором запечатлен момент передачи книги и рукопожатие с президентом РФ. "Во время встречи президент Путин коснулся нашей истории, - сказал премьер в комментарии к видеофрагменту. - Он подарил мне эту книгу - чуть больше 20 страниц". Глава кабинета министров еврейского государства добавил, что "в Израиле есть Танах с комментариями Раши, в котором не хватает пары десятков страниц".

Танах - принятое обозначение на иврите еврейского Священного Писания. Танах включает в себя Пятикнижие, а также книги Пророков и Писания и во многом совпадает с христианским Ветхим Заветом.

"Этот подарок, как и подаренную им [президентом РФ] во время предыдущей встречи книгу, я передам в Национальную библиотеку Израиля", - добавил глава правительства. В марте этого года во время визита в РФ Нетаньяху получил в подарок от Путина книгу "Иудейская война" Иосифа Флавия, изданную в 1526 году.