Макрон намерен решить вопрос о статусе открепленных работников в ЕС к октябрю

ВАРНА /Болгария/, 25 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон надеется к октябрю решить вопрос по реформе статуса открепленных работников, которые сегодня имеют возможность работать в любой стране ЕС. Соответствующее заявление французский лидер сделал в пятницу на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым.

"До конца октября мы достигнем решения по реформе статуса открепленных работников и об отказе от социального демпинга. Мы должны ограничить время командировки таких работников, обеспечить им одинаковый уровень зарплаты и социальные гарантии", - отметил Макрон.

Он также сообщил, что обсудил данный вопрос с лидерами Словакии, Румынии, Чехии, Болгарии и Австрии и выразил уверенность, что решение о реформе будет принято квалифицированным большинством голосов стран-членов ЕС.

В свою очередь болгарский премьер заявил, что вопрос о статусе открепленных работников будет решаться отдельно от вопроса о работе транспортных компаний, от темы оплаты труда водителей большегрузных автомобилей разных стран, который требует дополнительного обсуждения. "С транспортом надо определяться отдельно. Здесь есть дополнительные детали, ведь транспортные маршруты различаются - путешествия из Болгарии в Германию, к примеру, не сравнить с поездками из Франции в Бельгию", - отметил Борисов.

Он также сообщил, что в ближайшие время Болгарию посетит премьер-министр Польши Беата Шидло, с которой он намерен продолжить обсуждение этой темы.