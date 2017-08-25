Макрон намерен решить вопрос о статусе открепленных работников в ЕС к октябрю

Президент Германии предостерег прибалтов от "слепой враждебности" к РоссииМеждународная панорама 25 августа, 17:40
Стоимость билетов на матч ЛЧ "Спартак" - "Ливерпуль" начинается от двух тыс. рублейСпорт 25 августа, 17:32
Геркус: "Локомотиву" досталась ровная группа в Лиге ЕвропыСпорт 25 августа, 17:21
Россияне завоевали две золотые медали в шестой день УниверсиадыСпорт 25 августа, 17:10
Трамп раскритиковал сенатора, назвавшего его некомпетентнымМеждународная панорама 25 августа, 17:08
Китай планирует заложить почти 130 тыс. км труб для очистки воды к 2020 годуСоциальная ответственность 25 августа, 16:47
Установлены личности погибших в ДТП с автобусом на КубаниПроисшествия 25 августа, 16:44
NYK начнет испытания контейнеровоза автономного плавания в 2019 годуТранспорт 25 августа, 16:35
В Нидерландах строят деревянный мотоциклСоциальная ответственность 25 августа, 16:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАРНА /Болгария/, 25 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон надеется к октябрю решить вопрос по реформе статуса открепленных работников, которые сегодня имеют возможность работать в любой стране ЕС. Соответствующее заявление французский лидер сделал в пятницу на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым.
"До конца октября мы достигнем решения по реформе статуса открепленных работников и об отказе от социального демпинга. Мы должны ограничить время командировки таких работников, обеспечить им одинаковый уровень зарплаты и социальные гарантии", - отметил Макрон.
Он также сообщил, что обсудил данный вопрос с лидерами Словакии, Румынии, Чехии, Болгарии и Австрии и выразил уверенность, что решение о реформе будет принято квалифицированным большинством голосов стран-членов ЕС.
В свою очередь болгарский премьер заявил, что вопрос о статусе открепленных работников будет решаться отдельно от вопроса о работе транспортных компаний, от темы оплаты труда водителей большегрузных автомобилей разных стран, который требует дополнительного обсуждения. "С транспортом надо определяться отдельно. Здесь есть дополнительные детали, ведь транспортные маршруты различаются - путешествия из Болгарии в Германию, к примеру, не сравнить с поездками из Франции в Бельгию", - отметил Борисов.
Он также сообщил, что в ближайшие время Болгарию посетит премьер-министр Польши Беата Шидло, с которой он намерен продолжить обсуждение этой темы.