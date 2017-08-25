Вильнюс готовится включить передатчик для трансляции на РФ и Белоруссию "Радио Свобода"

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ВИЛЬНЮС, 25 августа. /ТАСС/. Литва получила от США, смонтировала и на следующей неделе включит передатчик длинных волн для трансляции на РФ, Белоруссию и Украину программ "Радио Свобода". Об этом в пятницу сообщил МИД балтийской республики.
Церемония включения состоится 29 августа с участием главы МИД Линаса Линкявичюса и министра транспорта и коммуникаций Рокаса Масюлиса.
"Новый передатчик типа Nautel NX-200 сменит прежнее оборудование, которое отработало около 40 лет, - отметили в МИД. - Программы с помощью нового передатчика, который смонтирован на пункте Вешинтай в Аникщяйском районе, будут транслироваться на русском языке".
Прибывшая техника по характеристикам в три раза превосходит предыдущее устройство: его мощность составляет 200 кВт, а прежнего - 75 кВт.
Финансируемое Конгрессом США вещание "Радио Свобода", начатое в 1953 году из Западной Германии, сейчас ведется из Праги. На территории СССР этот инструмент западной пропаганды, занимавший крайние антисоветские позиции, глушился. В 1991 году деятельность радиостанции была разрешена непосредственно в России, однако в 2012 году "Радио Свобода" прекратила эфирное вещание в РФ, но продолжает его в интернете. Ретрансляция программ российскими радиостанциями не осуществляется.