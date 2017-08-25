СМИ: в Турции задержаны хакеры, спровоцировавшие дипломатический кризис вокруг Катара

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ТАСС, 25 августа. Пять киберпреступников задержаны в пятницу в Турции по обвинению в причастности к взлому систем Государственного информационного агентства Катара (QNA) в конце мая. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.
"Наши друзья в Турции недавно информировали о задержании пяти человек и начале расследования против них. Прокуратура Катара взаимодействует с турецкими коллегами по этому делу", - приводит телеканал слова генпрокурора эмирата.
В результате кибератаки на QNA на официальном сайте агентства был опубликован текст, приписываемый эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани, в котором тот, в частности, назвал Иран "гарантом стабильности в регионе" и выступил с критикой направленной против Тегерана политики некоторых ближневосточных стран.
Несмотря на заявление МИД Катара о взломе официальной страницы, 5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.