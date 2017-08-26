СМИ: зампомощника Трампа уволился из-за несогласия с нынешним курсом администрации

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Заместитель помощника президента США Дональда Трампа Себастьян Горка подал в отставку из-за несогласия с нынешним курсом администрации, в том числе по внешнеполитическим вопросам. Об этом сообщило в пятницу вашингтонское издание The Federalist со ссылкой на письмо, написанное Горкой при подаче заявления на увольнение.

"Учитывая недавние события, для меня стало очевидным, что силы, которые не поддерживают обещания президента, стали преобладать в Белом доме. В результате лучшей и наиболее эффективной возможностью поддержать вас, господин президент, будет делать это за пределами Дома народа", - написал Горка, вероятно, имея в виду Белый дом.