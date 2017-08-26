Южная Осетия отметила годовщину признания независимости Россией праздничными мероприятиями

ЦХИНВАЛ, 26 августа. /ТАСС/. Южная Осетия в субботу отметила годовщину признания независимости республики Россией. В рамках праздничных мероприятий проходят многонациональный джип-триал, торжественное собрание и вечер массовых национальных танцев, передает корреспондент ТАСС.

"Указ о признании Республики Южная Осетия, подписанный [тогдашним] президентом РФ Дмитрием Медведевым 26 августа 2008 года, обозначил долгожданный поворот в судьбе нашего народа, положив начало отсчета новой исторической эпохи для Южной Осетии", - сказал глава республики Анатолий Бибилов на торжественном собрании.

Он добавил, что "эта новость стала самой радостной вестью за многие годы", а признание независимости Южной Осетии осуществлено Россией в полном соответствии с принципами и нормами международного права. "Южная Осетия получила возможности для расширения своих международных контактов, перед республикой открылись перспективы для ведения внешнеэкономической деятельности, для реализации созидательного потенциала нашего народа", - отметил он.

Бибилов подчеркнул, что РФ, руководствуясь стремлением к обеспечению региональной и глобальной безопасности, всегда прилагала усилия по установлению и поддержанию мира в различных регионах. "Ключевую роль миротворческая и посредническая миссия России играла и в Южной Осетии", - сказал он.

По словам президента, единственной эффективной возможностью для России защитить Южную Осетию и Абхазию в рамках международного права явилось признание их независимости, при этом миссия признанного государства подразумевает высокую ответственность перед многими поколениями народа республики.

"Это ответственность перед РФ, которая, пойдя на признание Южной Осетии и Абхазии, приняла на себя определенные геополитические риски и издержки. <...> Мы должны сполна воспользоваться уникальным историческим шансом, мы должны обустроить республику, отстроить государственность так, чтобы ни у кого не возникали сомнения по поводу ее состоятельности", - добавил он.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту мирного населения и своих миротворцев. За пять дней погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии, а 9 сентября между РФ и республикой были установлены дипломатический отношения.