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Трамп посетит пострадавший от урагана "Харви" Техас

Международная панорама
27 августа, 17:09 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 27, августа. /ТАСС

Президент США отметил, что запланирует свой визит на то время, когда его поездка не будет "помехой" для работы спасателей и экстренных служб

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© Chris Kleponis-Pool/Getty Images

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отправится в штат Техас, пострадавший от урагана "Харви". Об этом он написал в воскресенье на своей странице в Twitter.

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"Я отправлюсь в Техас сразу же, как только эту поездку можно будет совершить, не создавая помех. В центре внимания должны быть жизни и безопасность", - проинформировал глава государства, высоко оценив действия спасателей и экстренных служб.

Он также сообщил, что в скором времени посетит штат Миссури, где одержал победу на президентских выборах 2016 года.

Как отмечает Национальный центр наблюдения за ураганами США, ураган четвертой категории "Харви" в субботу ослабел до тропического шторма. Максимальная скорость ветра в зоне стихии снизилась за минувшую ночь с 29 до 20,1 метра в секунду.

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