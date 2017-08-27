Трамп посетит пострадавший от урагана "Харви" Техас

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ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отправится в штат Техас, пострадавший от урагана "Харви". Об этом он написал в воскресенье на своей странице в Twitter.
"Я отправлюсь в Техас сразу же, как только эту поездку можно будет совершить, не создавая помех. В центре внимания должны быть жизни и безопасность", - проинформировал глава государства, высоко оценив действия спасателей и экстренных служб.
Он также сообщил, что в скором времени посетит штат Миссури, где одержал победу на президентских выборах 2016 года.
Как отмечает Национальный центр наблюдения за ураганами США, ураган четвертой категории "Харви" в субботу ослабел до тропического шторма. Максимальная скорость ветра в зоне стихии снизилась за минувшую ночь с 29 до 20,1 метра в секунду.