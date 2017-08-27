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МИД ФРГ: Турция ждет, когда Брюссель сам откажется вести переговоры о ее приеме в ЕС

Международная панорама
27 августа, 18:01 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 27, августа. /ТАСС

Глава ведомства подчеркнул, что Анкара "отдаляется от Европы", но пытается выставить все наоборот

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БЕРЛИН, 27 августа. /ТАСС/. Евросоюз не должен сам прекращать переговоры с Турцией о ее вступлении в сообщество, поскольку Анкара использует это в своих целях. Такое мнение выразил в воскресенье министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль, выступая на дне открытых дверей в федеральном доме прессы в Берлине.

"Турция отдаляется от Европы, но пытается выставить все так, как будто это мы отдаляемся от нее", - сказал он.

"Часто спрашивают: "Почему бы вам не прекратить переговоры о вступлении в ЕС?" Во-первых, их как таковых нет, а во-вторых, именно этого он [президент Турции Тайип Эрдоган] и ждет, чтобы сказать: "Они сами не хотят, чтобы мы были с ними", - предположил Габриэль.

Отношения Европы и Турции в последние месяцы резко ухудшились. ЕС критиковал ситуацию с правами человека в этой стране, которая сложилась после неудавшейся попытки госпереворота. Анкара в свою очередь резко реагировала на такую критику. Так, турецкие политики неоднократно позволяли себе сравнивать европейцев, в частности немцев, с национал-социалистами.

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Персоны
Габриэль, Зигмар
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