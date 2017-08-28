Трамп заявил, что Арктика стратегически и экономически важна для США

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ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Арктика имеет большую стратегическую важность для Соединенных Штатов. Об этом заявил в понедельник глава американской администрации Дональд Трамп, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё по итогам переговоров в Белом доме.
"Арктический регион имеет стратегическую и экономическую важность для обеих наших стран", - сказал он. В связи с этим Трамп напомнил, что к Финляндии несколько месяцев назад перешло ротационное двухлетнее председательство в Арктическом совете (АС). Членами АС являются Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.