В результате взрыва в Кабуле погибли четыре человека

ТАСС, 29 августа. Четыре человека погибли в результате взрыва в Кабуле, еще трое получили ранения. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на МВД страны.

Ранее говорилось об одном погибшем и восьми пострадавших.

Взрыв произошел у здания банка в районе мемориала Ахмаду Шаху Масуду - полевому командиру и бывшему министру обороны страны. Также неподалеку от места взрыва находится здание американского посольства.