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В результате взрыва в Кабуле погибли четыре человека

Международная панорама
29 августа, 9:29 дата обновления: 29 августа, 10:44 UTC+3 ТАСС

Как сообщило агентство Reuters, неподалеку от места взрыва находится здание посольства США

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ТАСС, 29 августа. Четыре человека погибли в результате взрыва в Кабуле, еще трое получили ранения. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на МВД страны.

Ранее говорилось об одном погибшем и восьми пострадавших.

Взрыв произошел у здания банка в районе мемориала Ахмаду Шаху Масуду - полевому командиру и бывшему министру обороны страны. Также неподалеку от места взрыва находится здание американского посольства.

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