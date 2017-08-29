СМИ: генпрокуратура Украины проводит обыски у 90 депутатов и бизнесменов Николаева

Черчесов: сборная России была бы рада открыть "Лужники" матчем с аргентинцамиСпорт 29 августа, 13:54
Якутские производители получат микрозаймы на продвижение своей продукцииНовости партнеров 29 августа, 13:50
Forbes: Шарапова потеряла $100 млн за последний годСпорт 29 августа, 13:47
Около 1,6 млн руб. штрафов наложили в Подмосковье за время антимусорного рейдаОбщество 29 августа, 13:45
Челябинские власти пригласили Юлию Липницкую пройти стажировку на "Областном телеканале"Новости Урала 29 августа, 13:44
Футболист Заболотный намерен закрепиться в сборной России и попасть на ЧМ-2018Спорт 29 августа, 13:39
Макрон выступил за установление коллективного мирового порядкаМеждународная панорама 29 августа, 13:36
Мединский хотел бы видеть на сцене Малого театра постановки о современной жизниКультура 29 августа, 13:35
Стадион "Победа": как в Редкино вернулся большой футболСпорт 29 августа, 13:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Массовые обыски у депутатов городского совета и бизнесменов проходят в Николаеве. Об этом во вторник сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.
"Да, обыски действительно проходят. Однако я пока не могу предоставить любую официальную информацию. Впоследствии генеральный прокурор сделает официальное сообщение", - сказала она изданию "Украинская правда".
Ранее во вторник местные СМИ сообщили о начале массовых обысков у 90 николаевских депутатов и предпринимателей в связи с подозрением их в причастности к поставкам оружия и наркотиков из зоны силовой операции в Донбассе, а также в хищении бюджетных средств.