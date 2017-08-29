СМИ: генпрокуратура Украины проводит обыски у 90 депутатов и бизнесменов Николаева

КИЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Массовые обыски у депутатов городского совета и бизнесменов проходят в Николаеве. Об этом во вторник сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"Да, обыски действительно проходят. Однако я пока не могу предоставить любую официальную информацию. Впоследствии генеральный прокурор сделает официальное сообщение", - сказала она изданию "Украинская правда".

Ранее во вторник местные СМИ сообщили о начале массовых обысков у 90 николаевских депутатов и предпринимателей в связи с подозрением их в причастности к поставкам оружия и наркотиков из зоны силовой операции в Донбассе, а также в хищении бюджетных средств.