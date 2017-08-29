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Украина требует расследовать появление флага ДНР на мероприятии в Болгарии

Международная панорама
29 августа, 13:54 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 29, августа. /ТАСС

Украинский посол в Софии назвал случившееся провокацией

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КИЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Посол Украины в Болгарии Николай Балтажи потребовал от болгарских властей провести расследование в связи с появлением флага провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на торжествах по случаю 140-й годовщины битвы за гору Шипка.

Соответствующее заявление посла опубликовано на официальном сайте посольства Украины в Болгарии.

"Настаиваю на проведении болгарскими властями расследования этой грязной провокации", - сказано в заявлении Балтажи. Он также подчеркнул, что "глубоко обеспокоен и возмущен" ситуацией с флагом ДНР, назвав республику "террористической и преступной". Посол также отметил, что рассматривает этот инцидент "как глумление над памятью украинских воинов и настоящих ополченцев, которые принесли свободу на болгарскую землю".

В свою очередь глава МИД Болгарии Екатерина Захариева назвала это "неприятной историей". Вместе с тем, по ее словам, ситуация имеет право на существование, если это рассматривать как выражение личного мнения. "Это неприятная история, но она вылилась бы в скандал, если бы флаг развернул какой-то государственный орган или госслужащий. В этом случае речь идет о том, что, очевидно, есть граждане, которые имеют право на выражение мнения", - заявила Захариева.

Ранее, в субботу, в репортаже болгарского национального телевидения была показана группа людей, которые в ходе торжеств по случаю годовщины битвы за Шипку развернули флаг с надписью "Донецкая народная республика".

Оборона Шипки - один из ключевых эпизодов в русско-турецкой войне 1877-1878 годов.

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