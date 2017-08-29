Наследники филиппинского диктатора Маркоса согласились вернуть часть украденных богатств

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ТАСС, 29 августа. Потомки филиппинского диктатора Фердинанда Маркоса, правившего страной в 1965-1986 годах, согласились вернуть стране часть украденных Маркосом средств.
Об этом во вторник заявил президент Филиппин Родриго Дутерте, сообщает телеканал Channel NewsAsia.
Глава государства отметил, что речь идет не о всей украденной сумме, но лишь о некоторой ее части, включая несколько золотых слитков. "Это не так много. Это не Форт-Нокс (военная база в США, где хранится золотой запас страны, - прим. ТАСС). Семья говорит, что они раскроют и вернут все, что нашли", - цитирует телеканал главу государства. Дутерте, который ранее напрямую вел переговоры с наследниками Маркоса, во вторник объявил, что назначит для дальнейших консультаций трех уполномоченных, в том числе экс-главу Верховного суда.
Фердинанд Маркос был президентом Филиппин с 1965 года, в 1972 году он установил режим личной власти. Диктатор был свергнут в 1986 году в результате народного восстания. Маркос бежал в США и через три года умер на Гавайских островах.
Вдова Маркоса Имельда получила возможность вернуться на Филиппины в 1993 году вместе с детьми и внуками. Она перевезла на родину и останки мужа. Они были похоронены на кладбище Героев в Маниле лишь в этом году при посредничестве Дутерте.
В годы сопровождавшегося репрессиями правления диктатора он и члены его семьи присвоили себе от $5 млрд до $10 млрд. До сих пор власти через американский суд сумели вернуть себе лишь $3,4 млрд. Семья, согласившись вернуть часть средств, указала, что считает их не украденными, а заработанными. "Я приму любое их объяснение, правдиво оно или ложно", - сказал на это Дутерте.