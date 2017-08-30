Министры обороны Южной Кореи и США обсудят в Вашингтоне ракетно-ядерную программу КНДР

СЕУЛ, 30 августа. /ТАСС/. Министр национальной обороны Республики Корея Сон Ён Му обсудит в среду в Вашингтоне с американским коллегой Джеймсом Мэттисом "широкий спектр вопросов", касающихся ситуации на Корейском полуострове.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

По данным южнокорейских СМИ, главы оборонных ведомств затронут такие темы, как меры противодействия угрозе со стороны КНДР, сотрудничество в реализации антисеверокорейских санкций, размещение комплексов ПРО THAAD в Южной Корее, модернизацию южнокорейских баллистических ракет и передачу Сеулу оперативного контроля над войсками РК в военное время. Ряд изданий связал поездку Сон Ён Му с проведенным во вторник КНДР новым пуском баллистической ракеты.

По данным агентства Yonhap, Сон Ён Му также встретится с командующим войсками США в Тихом океане Гарри Харрисом и командующим Тихоокеанским флотом США адмиралом Скоттом Свифтом, с которыми также рассмотрит ситуацию на Корейском полуострове.

Мнение эксперта

Как сообщил ТАСС южнокорейский эксперт по северокорейской ракетно-ядерной программе, журналист-международник Мэн Чу Сок, новый ракетный пуск КНДР призван продемонстрировать, что ее ракеты способны долететь до острова Гуам, где находится американская военная база. Эксперт отметил, что КНДР тем самым опять продемонстрировала намерение "во что бы то ни стало успешно завершить работы над созданием полноценного ракетно-ядерного арсенала, чтобы иметь весомый козырь для переговоров с США и их союзниками".

По словам эксперта, в Пхеньяне считают, что Вашингтон не пойдет на конфликт с ним, если у него будет возможность нанести ядерный удар по континентальной части США. КНДР считает эту стратегию единственной гарантией своей безопасности, убежден Мэн Чу Сок, и поэтому не будет обсуждать возможность денуклеаризации на данном этапе.