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Reuters: не менее семи человек погибли в результате авиаудара в Йемене

Международная панорама
30 августа, 10:31 UTC+3 ТАСС

Отмечается, что среди погибших пять мирных жителей

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 30 августа. По меньшей мере семь человек стали жертвами авиаудара в Йемене. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.

По его данным, бомбардировкам подверглись западные предместья Саны. Отмечается, что среди погибших пять мирных жителей.

Коалиция во главе с Саудовской Аравией, которая регулярно совершает налеты на удерживаемую мятежниками-хуситами Сану, пока не прокомментировала произошедшее.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

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Темы
Военная операция в Йемене
Страны
Йемен Саудовская Аравия
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