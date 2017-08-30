Reuters: не менее семи человек погибли в результате авиаудара в Йемене

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ТАСС, 30 августа. По меньшей мере семь человек стали жертвами авиаудара в Йемене. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.
По его данным, бомбардировкам подверглись западные предместья Саны. Отмечается, что среди погибших пять мирных жителей.
Коалиция во главе с Саудовской Аравией, которая регулярно совершает налеты на удерживаемую мятежниками-хуситами Сану, пока не прокомментировала произошедшее.
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.