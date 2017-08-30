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ОБСЕ призвала Эстонию пересмотреть отказ в аккредитации журналистам РФ

Международная панорама
30 августа, 19:06 дата обновления: 30 августа, 19:40 UTC+3

Посольство РФ в Эстонии также осудило отказ в аккредитации корреспондентам МИА "Россия сегодня" для освещения встречи ЕС

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ТАСС, 30 августа. Офис представителя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ в среду призвал власти Эстонии пересмотреть свое решение об отказе в аккредитации корреспондентам МИА "Россия сегодня" для освещения встречи ЕС. Она должна пройти в этой республике, председательствующей в Евросоюзе в текущем полугодии. Об этом говорится в заявлении, размещенном на официальной странице офиса представителя ОБСЕ в Twitter.

"Я призываю Эстонию, страну, председательствующую в ЕС, пересмотреть решение об отказе в аккредитации трем российским журналистам на неформальное заседание глав МИД ЕС", - говорится в обращении представителя ОБСЕ.

Посольство РФ в Эстонии также осудило отказ местных властей в аккредитации журналистов агентства "Россия сегодня" на неофициальную встречу глав МИД ЕС в Таллине. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении диппредставительства.

"Борьба эстонского государства с российскими СМИ, похоже, переступает уже все мыслимые границы. Примеров тому немало. Последний в этом ряду - отказ журналистам "Россия сегодня" в аккредитации на неофициальную встречу министров иностранных дел стран Евросоюза, которая пройдет в Таллине 7-8 сентября", - говорится в сообщении.

"Российская сторона исправно информировала о каждом таком случае на международных площадках, в том числе европейских. Реакции, к сожалению, не последовало. В Брюсселе, судя по всему, не готовы осознать, что очевидное ущемление прав российских журналистов в период эстонского председательства откровенно подрывает авторитет Евросоюза", - добавляет диппредставительство.

Там напомнили, что еще в феврале этого года на сайте propastop.ee был опубликован список СМИ, ведущих "антиэстонскую пропаганду". "Среди них - Sputnik (входит в состав холдинга "Россия сегодня"), все редакции ВГТРК, порталы Regnum и Lenta.ru, ТАСС, Газета.ru, Первый канал, "Звезда", RT, РБК, НТВ и другие издания. Никакой реакции со стороны поборников свободы прессы на публикацию черного списка не последовало", - отмечает посольство.

"Все это выглядит одновременно поразительным и лицемерным на фоне того, что организация "Репортеры без границ" в этом году поставила Эстонию на 12-е место в списке из 180 государств по уровню свободы слова. Вызывает недоумение, как запретительные меры и гонения на российские СМИ в Эстонии сочетаются с ценностями и принципами этой организации", - указывает дипмиссия.

Между тем "эстонские ведомства оставляют за собой право отказывать в аккредитации и не считать медиаизданиями каналы концерна "Россия сегодня", редакции которых не являются независимыми, и которые не следуют добрым обычаям журналистики, - цитирует оргкомитет председательства Эстонии в ЕС местная газета Postimees. - Аналогичный принцип действует и в отношении мероприятий, проводимых в Эстонии в рамках председательства в ЕС".

Ранее местные СМИ сообщили, что Эстония отказала в аккредитации сотрудникам "Россия сегодня" на неофициальную встречу министров иностранных дел стран Евросоюза 7-8 сентября в Таллине.

РФ призывает профильные международные структуры принять меры для недопущения дискриминации российских журналистов в странах Евросоюза, как это произошло в Эстонии. "С недоумением восприняли решение эстонского председательства в Совете ЕС отказать без объяснения причин журналистам МИА "Россия сегодня" в освещении неформальной встречи глав МИД Евросоюза в Таллине 7-8 сентября", - отметили во вторник в МИД РФ.

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