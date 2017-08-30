СМИ: ВВС и разведка Ирака уничтожили почти 100 боевиков ИГ

ТАСС, 30 августа. ВВС и разведслужбы Ирака провели совместную операцию, в результате которой на западе страны были ликвидированы почти 100 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), в том числе один из приближенных ее главаря Абу Бакра аль-Багдади. Об этом, как передает телеканал "Ас-Сумария", сообщила в среду военно-информационная служба ВС арабской страны.

По ее данным, рейды были проведены 29 августа в районе еще остающегося под контролем террористов Эль-Каима, расположенного в 350 км западнее Рамади - административного центра провинции Анбар. Всего бомбардировкам подверглось шесть целей, в результате полностью уничтожен один из главных штабов ИГ, а также две заминированные машины, которые были пригнаны радикалами из приграничного с Ираком сирийского района Бу-Кемаль.

"Результатом налетов стала ликвидация 94 боевиков, среди которых - террорист Мулла Хашем Фархат, один из бывших главарей группировки в Талль-Афаре (провинция Найнава - прим. ТАСС) и соратник преступника аль-Багдади", - отмечается в коммюнике службы.

Ранее в среду иракское командование объявило о взятии последнего контролировавшегося в Найнаве экстремистами крупного района Эль-Аядия, по сути завершив освобождение этой провинции от ИГ. В находящемся там же Талль-Афаре сопротивление террористов было полностью сломлено в минувшую субботу, а бывший главный оплот радикалов в стране - город Мосул - был взят под контроль в июле.

Теперь правительственные силы готовят наступление на еще один бастион террористов в Ираке - город Эль-Хувейджа (провинция Киркук), параллельно разрабатывая план захвата Эль-Каима.