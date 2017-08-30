Politico: американского сенатора-демократа уличили в получении взяток с 2006 года

Порошенко призвал Конгресс США увеличить помощь по программе безопасностиМеждународная панорама 30 августа, 21:35
Южный вышел во второй круг US Open, где встретится с ФедереромСпорт 30 августа, 21:34
Шрёдер на фоне скандала с выдвижением его в совдир Роснефти призвал не демонизировать РФЭкономика и бизнес 30 августа, 21:26
Венецианский кинофестиваль открылся в условиях повышенных мер безопасностиКультура 30 августа, 21:21
СМИ: в Конгрессе США хотят запретить охране Трампа снимать номера в его гостиницахМеждународная панорама 30 августа, 21:10
Украина депортировала российскую журналисткуМеждународная панорама 30 августа, 21:02
Колобков: олимпийские объекты Сочи задействуют для проведения фестиваля молодежиСпорт 30 августа, 20:24
Россиянка Родина вышла во второй круг US OpenСпорт 30 августа, 20:10
Гамба: серебро дзюдоиста Пуляева на ЧМ является суперрезультатомСпорт 30 августа, 19:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Американский сенатор Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси), предположительно, участвовал в коррупционной схеме и получал взятки от богатого спонсора на протяжении более 10 лет с момента избрания членом верхней палаты Конгресса США. Об этом сообщила в среду газета Politico со ссылкой на документы обвинения.
Как отмечает издание, первое заседание суда по громкому коррупционному делу, в котором замешан Менендес, состоится на следующей неделе. Вместе с ним обвинения предъявлены его предположительному сообщнику Саломону Мелджену, доктору из штата Флорида. Судьба Менендеса в случае, если суд вынесет приговор в отношении него, станет одним из ключевых политических событий в Вашингтоне в ближайшем будущем, пишет Politico.
"Коррупционная схема подзащитных начала действовать сразу после назначения Менендеса в Сенат в 2006 году, когда Мелджен стал предоставлять Менендесу поездки на уик-энды или продолжительностью неделю в Доминиканскую Республику. Это продолжалось несколько лет", - говорится в документах обвинения. В них также говорится, что по меньшей мере четыре года Мелджен организовывал сенатору и его гостям бесплатные перелеты на частном самолете, а когда он был недоступен, арендовал для него другой авиатранспорт. В качестве примера приводится одна из поездок сенатора в Доминиканскую Республику, которая обошлась в $20 тыс.
Мелджен и его семья вложили сотни тысяч долларов в предвыборную кампанию Менендеса и ряд организаций, связанных с Демократической партий, которые помогали ему переизбраться. Менендес в обмен на подарки в виде путешествий и поддержку своей кампании пытался оказывать влияние на исполнительную власть в интересах Мелджена.
Сам Менендес неоднократно опровергал обвинения в свой адрес. По мнению экспертов, если сенатор будет осужден или уйдет в отставку, то на этом посту его, вероятнее всего, сменит республиканец.