Макрон заявил о важности диалога с Россией по вопросу кризиса на Украине

ПАРИЖ, 31 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью еженедельнику Le Point подчеркнул важность развития диалога с Россией, несмотря на разные позиции, которых придерживаются страны по украинскому вопросу.

"По Украине мы придерживаемся абсолютно разных подходов", - отметил Макрон. "Но мы договорились о диалоге между гражданскими обществами [Франции и России], - подчеркнул он. - Проект "Трианонского диалога" мы реализуем".

Кроме того, по словам Макрона, у Парижа и Москвы "есть согласие по политике в области климата", в которой РФ, по мнению политика, "готова поддержать" Францию.

"Я говорю со всеми очень прямо и откровенно, - подчеркнул президент Франции, излагая свой подход к ведению международного диалога. - Я стараюсь обозначить разногласия, точки совпадения и пути, по которым можно продвигаться вместе".