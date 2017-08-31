Макрон заявил о важности диалога с Россией по вопросу кризиса на Украине

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ПАРИЖ, 31 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью еженедельнику Le Point подчеркнул важность развития диалога с Россией, несмотря на разные позиции, которых придерживаются страны по украинскому вопросу.
"По Украине мы придерживаемся абсолютно разных подходов", - отметил Макрон. "Но мы договорились о диалоге между гражданскими обществами [Франции и России], - подчеркнул он. - Проект "Трианонского диалога" мы реализуем".
Кроме того, по словам Макрона, у Парижа и Москвы "есть согласие по политике в области климата", в которой РФ, по мнению политика, "готова поддержать" Францию.
"Я говорю со всеми очень прямо и откровенно, - подчеркнул президент Франции, излагая свой подход к ведению международного диалога. - Я стараюсь обозначить разногласия, точки совпадения и пути, по которым можно продвигаться вместе".