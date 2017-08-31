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Замглавы ЕК: Польша сотни лет не была так свободна, как в составе ЕС

Международная панорама
31 августа, 12:40 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 31, августа. /ТАСС

По словам Франса Тиммерманса, "если была сильна Германия, Польшу отталкивали на 300 километров на восток, если была сильна Россия, Польшу отталкивали на 300 километров на запад"

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БРЮССЕЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Польшу на протяжении сотен лет перекатывали по карте то на восток, то на запад, поэтому в составе ЕС она свободна, как никогда. Об этом заявил в четверг первый заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс, выступая на заседании Комитета Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам, созванного специально для обсуждения нарушений Польшей европейских норм. С такой жесткостью он отреагировал на заявления польских евродепутатов о попытках Брюсселя ущемить суверенитет Польши, угрожая ей санкциями.

"На протяжении сотен лет, возможно тысячелетия, Польша не была в такой безопасности и столь суверенна, как в составе ЕС. Ее перекатывали по карте с Востока на Запад. Если была сильна Германия, Польшу отталкивали на 300 километров на восток, если была сильна Россия, Польшу отталкивали на 300 километров на запад", - отметил Тиммерманс.

Он также предупредил в ходе заседания, что ЕК "не стремится к применению санкций" против Польши, однако готовится к их введению.

Тиммерманс подчеркнул, что ЕК уже "потратила год на изучение ситуации, направила три уведомления польской стороне и запустила процедуру устранения нарушений", в связи с принятыми в Польше законами о судах общей юрисдикции, однако не получила от Варшавы никаких конкретных предложений. Он также отметил, что ЕК расследует польские нормы о вырубке заповедного леса в Беловежской пуще и введении различного пенсионного возраста для мужчин и женщин, которые свидетельствуют, что страна отходит от европейского принципа полового равноправия.

Тиммерманс особо отметил, что расследование ЕК было начато по запросу самой Варшавы, которая в 2016 году в рамках существующего консультационного механизма запросила юридическую оценку по готовящемуся тогда проекту судебной реформы. Однако, когда ЕК вынесла вердикт, что реформа прямо нарушает базовые европейские принципы, Варшава обвинила Брюссель в попытках ограничить ее суверенитет и фактически отказалась выполнять требования ЕК.

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Тиммерманс, Франс
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