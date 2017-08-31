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Опрос: популярность Макрона упала на 13% п. п. за месяц

Международная панорама
31 августа, 14:37 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 31, августа. /ТАСС

Опрос также показал снижение популярности премьер-министра Эдуара Филиппа на 8% п. п.

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ПАРИЖ, 31 августа. /ТАСС/. Уровень доверия французов к президенту страны Эмманюэлю Макрону за месяц снизился на 13% процентных пунктов (п. п.). Об этом свидетельствуют результаты опубликованного в четверг опроса, проведенного службами Kantar Sofres и OnePoint по заказу еженедельного журнала Le Figaro Magazine.

Обработка ответов респондентов показала, что лишь 41% из них "с доверием" относятся к деятельности и планам нынешнего президента Франции. В июле данный показатель находился на уровне 54%. Наиболее широко - 90% опрошенных - Макрона поддерживают представители созданного им политического движения "Республика на марше".

У сторонников Французской социалистической партии рейтинг Макрона упал за месяц на 12 п. п. и находится на отметке 52%. У представителей правоцентристской партии "Республиканцы" показатель еще меньше - 45% (со снижением на 17% п. п.).

В то же время опрос указал и на снижение популярности премьер-министра Эдуара Филиппа на 8% п. п. - до уровня в 39%. Политиком, которого французы хотели бы видеть в качестве особо активного деятеля страны, стал, согласно данным опроса, министр экологического перехода Николя Юло. Он получил поддержку 51% респондентов, обогнав при этом лидера леворадикального движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона, у которого 41%. Эколог и в прошлом ведущий передач о природе и путешествиях Юло многие годы находится на верхних позициях различных рейтингов популярности.

Опрос проведен 24-28 августа на основе репрезентативной выборки в 983 человека.

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Персоны
Филипп, Эдуар Макрон, Эмманюэль
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