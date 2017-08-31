МАГАТЭ: Иран соблюдает ограничения, установленные ядерным соглашением

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ТАСС, 31 августа. Иран соблюдает ограничения, установленные соглашением по его атомной программе с мировыми державами. Об этом говорится в обнародованном в четверг докладе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает агентство Reuters.
По состоянию на 21 августа иранские запасы низкообогащенного урана составляют 88,4 кг, что значительно ниже установленного ядерной сделкой предельного количества в 202,8 кг, отмечает агентство. Степень обогащения этого урана не превышает определенного соглашением предела в 3,67%. Запасы тяжелой воды, которыми располагает Иран, составляют 111 тонн, что ниже предельного количества в 130 тонн.