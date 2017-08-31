Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 58.55
€ 69.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МАГАТЭ: Иран соблюдает ограничения, установленные ядерным соглашением

Международная панорама
31 августа, 16:45 UTC+3

По состоянию на 21 августа иранские запасы низкообогащенного урана составляют 88,4 кг, что значительно ниже установленного ядерной сделкой предельного количества в 202,8 кг, отмечает агентство Reuters

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 31 августа. Иран соблюдает ограничения, установленные соглашением по его атомной программе с мировыми державами. Об этом говорится в обнародованном в четверг докладе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает агентство Reuters.

По состоянию на 21 августа иранские запасы низкообогащенного урана составляют 88,4 кг, что значительно ниже установленного ядерной сделкой предельного количества в 202,8 кг, отмечает агентство. Степень обогащения этого урана не превышает определенного соглашением предела в 3,67%. Запасы тяжелой воды, которыми располагает Иран, составляют 111 тонн, что ниже предельного количества в 130 тонн.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг Ирана
Страны
Иран
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФСБ задержала выходцев из Центральной Азии, готовивших теракты 1 сентября
2
Орешкин не стал комментировать публикацию о том, что он "фаворит Путина"
3
Вильфанд: скорость изменения климата на европейской части РФ в три раза выше, чем в мире
4
Режиссер Константин Богомолов выступает против митингов в поддержку Серебренникова
5
Умерла народная артистка России Людмила Рюмина
6
Глава департамента ЖКХ Москвы станет гендиректором "Россетей"
7
В ОП предложили переписать закон о свободе совести в духе "новой светскости"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама