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Власти Южной Кореи не рассматривают размещение в стране ядерного оружия США

Международная панорама
1 сентября, 5:18 UTC+3
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Материал из 1 страницы

ТАСС, 1 сентября. Администрация президента Республики Корея заявила в пятницу, что не рассматривает возможность развертывания в стране американского ядерного оружия. Об этом сообщает агентство Yonhap.

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