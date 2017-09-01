ЕК не намерена компенсировать Венгрии затраты на строительство заграждений от мигрантов

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БРЮССЕЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) не намерена компенсировать Венгрии затраты на строительство и обслуживание заграждений на венгерских границах от нелегальных мигрантов. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК Александр Винтерштайн.
"Мы поддерживаем меры по охране границ, но не финансируем строительство заграждений", - сказал он, отметив, что ЕК всегда готова при необходимости предоставить дополнительную помощь стране-члену ЕС для борьбы с миграционным кризисом.
Как заявил в четверг руководитель аппарата венгерского правительства Янош Лазар, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо главе ЕК Жан-Клоду Юнкеру и потребовал компенсировать затраты на строительство и обслуживание заграждений на венгерских границах от нелегальных мигрантов. По его словам, стоимость строительства и обслуживания составила €800 млн. Будапешт потребовал от ЕК возместить половину, а именно 400 млн евро, поскольку граница была укреплена "во благо всего Европейского союза и избежание миграционной катастрофы".
Венгрия на пике миграционного кризиса в 2015 году стала первой страной в Евросоюзе, которая прекратила пускать на свою территорию приезжих с Ближнего Востока и Африки. Она построила на своих границах два ряда заграждений и ввела чрезвычайное положение. Эти меры способствовали прекращению бесконтрольных потоков нелегальных мигрантов в страны Европейского союза и стали основой для закрытия западного балканского миграционного маршрута в 2016 году.