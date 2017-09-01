Трамп пригласил Назарбаева в Вашингтон

Шубенков выиграл финальный этап "Бриллиантовой лиги" в беге на 110 м с барьерамиСпорт 1 сентября, 21:51
Главу компании-подрядчика "Крестов-2" арестовали по делу о взятке в 350 млн рублейПроисшествия 1 сентября, 21:40
Содержание Обамы в 2018 году обойдется американцам более чем в $1 млнМеждународная панорама 1 сентября, 21:23
Дарья Клишина стала седьмой на финальном этапе "Бриллиантовой лиги" в прыжках в длинуСпорт 1 сентября, 21:16
Гендиректор "Курортов Северного Кавказа" найден мертвымПроисшествия 1 сентября, 21:13
Глава МОК посетит смешанный командный турнир дзюдоистов на ЧМ в БудапештеСпорт 1 сентября, 21:09
Джейн Фонда и Роберт Редфорд получили почетных венецианских львовКультура 1 сентября, 21:03
Гамова вошла в состав комиссии спортсменов Европейской конфедерации волейболаСпорт 1 сентября, 20:46
ФГСР потребует от FISA возврата денег за ЧМ в случае невыдачи виз США российским гребцамСпорт 1 сентября, 20:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АСТАНА, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого получил приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом.
Об этом в пятницу сообщила пресс-служба лидера Казахстана.
"В ходе телефонного разговора президент США поздравил Нурсултана Назарбаева с успешным проведением международной выставки "ЭКСПО-2017" в Астане и высоко оценил итоги участия в этом мероприятии американской делегации", - говорится в сообщении.
Отмечено, что президент Казахстана выразил соболезнования в связи со стихийным бедствием в штате Техас, унесшим жизни десятков людей, а также пожелал скорейшего восстановления инфраструктуры пострадавших районов и возврата местного населения к нормальной жизни. "Лидеры двух стран отметили важность первой встречи, состоявшейся 21 мая текущего года в Эр-Рияде в рамках саммита "Исламский мир - США", в целях укрепления сотрудничества Астаны и Вашингтона. Нурсултан Назарбаев проинформировал президента США о проведении в Астане 10-11 сентября текущего года саммита Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям", - информировали в пресс-службе.
Главы государств обсудили состояние и перспективы развития казахстанско-американских отношений. При этом стороны договорились усилить двустороннее торгово-экономическое взаимодействие. Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки. Президент Казахстана обратил внимание на значение запуска Банка низкообогащенного урана в Казахстане 29 августа для укрепления глобальной безопасности.
"Лидеры двух государств уделили отдельное внимание состоянию американо-российских отношений. Нурсултан Назарбаев выразил надежду на нормализацию диалога между Вашингтоном и Москвой", - отмечается в сообщении. В заключение беседы главы государств подтвердили намерение поддерживать регулярный диалог по вопросам, представляющим обоюдный интерес. Сообщается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.