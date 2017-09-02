Депутату парламента Франции предъявили обвинения за избиение оппонента

ПАРИЖ, 2 сентября. /ТАСС/. Французские следователи официально предъявили в субботу обвинения депутату Национального собрания Франции (нижняя палата парламента) Мджиду эль-Геррабу, который был задержан несколькими днями ранее за нанесение побоев оппоненту в пылу политического спора. Об этом сообщило агентство France Presse со ссылкой на судебные источники.

По данным агентства, проведя последние сутки в камере предварительного заключения, политик в субботу предстал перед следственным судьей. Тот уведомил эль-Герраба, что в отношении него возбуждено дело по статье "Преднамеренное причинение насилия с использованием подручного предмета, приведшее к полной потере трудоспособности на срок свыше 8 дней".

Мджид эль-Герраб заседал в Национальном собрании в составе фракции президентского большинства - движения "Республика на марше" Эмманюэля Макрона. В парламент 34-летний политик впервые избрался в июне этого года, победив на выборах в 9-м заграничном избирательном округе, по которому голосовали французы, проживающие в странах Магриба и Западной Африки.

Драка политиков

Полиция задержала депутата в пятницу. Причиной стала драка эль-Герраба с работником аппарата Социалистической партии Борисом Фором. Вражда между эль-Геррабом и Фором разгорелась еще несколько месяцев назад, когда первый вышел из рядов Соцпартии и присоединился к макроновскому движению. Фор обвинил эль-Герраба в оппортунизме.

Стычка между ними произошла в среду, когда двое политиков начали выяснять отношения посреди одной из улиц Парижа. В ходе перепалки эль-Герраб нанес своему политическому оппоненту два мощных удара мотоциклетным шлемом. Тяжело пострадавший Борис Фор после случившегося был срочно госпитализирован и прооперирован.

Депутат полностью признает факт случившегося, однако настаивает, что зачинщиком драки был его противник, давно пытавшийся спровоцировать серьезный конфликт. Сторона защиты при этом приводит слова ряда очевидцев, которые слышали, как социалист Фор выкрикивал в адрес эль-Герраба оскорбления, связанные с его этническим происхождением. "Господин эль-Герраб, разумеется, сожалеет о том, какой оборот приняли события, он шокирован этой ситуацией, но в очередной раз подчеркивает, что не является зачинщиком перепалки", - заявил адвокат подследственного Ясин Якути.

Сам эль-Герраб сообщил в пятницу, что временно выходит из движения "Республика на марше" и покидает ее фракцию в нижней палате парламента. Политик подчеркнул, что делает это для того, чтобы облегчить работу следствия, так как в качестве депутата он был бы защищен парламентской неприкосновенностью. В понедельник он должен будет дать отчет о случившемся руководству партии. Не исключается, что за серьезный дисциплинарный проступок политик будет лишен депутатского мандата.