Telegraph: британские консерваторы опасаются срыва принятия билля о Brexit

ЛОНДОН, 3 сентября. /ТАСС/. Сторонники евроинтеграции в правящей в Великобритании Консервативной партии готовятся сорвать принятие законопроекта (билля) об отмене действия общеевропейского законодательства в рамках процесса выхода из состава ЕС (Brexit).

Об этом в субботу сообщила в своей электронной версии газета The Daily Telegraph.

По ее данным, не менее шести депутатов-консерваторов готовы поддержать своих политических оппонентов, главным образом из Лейбористской партии, и выступить против ключевой части законопроекта о Brexit. В связи с этим глава секретариата кабинета министров Дамиан Грин призвал своих однопартийцев "уважать результат" референдума 2016 года. В противном случае, по его словам, внутрипартийный раскол по данному вопросу "повышает угрозу прихода к власти правительства [лидера Лейбористской партии Джереми] Корбина".

Билль о Brexit был опубликован в июле. Документ объемом в 62 страницы, чтобы обрести статус закона, теперь должен быть принят обеими палатами парламента. Билль является основной законодательной инициативой, которая определяет курс правительства в рамках реализации Brexit. Парламент королевства приступит к его рассмотрению 7 сентября.