В Японии создан штаб при правительстве в связи с возможным ядерным испытанием КНДР

ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. Кризисный штаб при канцелярии премьер-министра Японии был создан в воскресенье в связи с предположительно проведенным в КНДР ядерным испытанием. Об этом сообщило правительство страны.

Отмечается, что специалисты штаба в срочном порядке занимаются сбором и анализом информации.

Ранее в воскресенье на территории КНДР было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6, что может свидетельствовать о подземном ядерном испытании.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.