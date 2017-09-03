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В Японии создан штаб при правительстве в связи с возможным ядерным испытанием КНДР

Международная панорама
3 сентября, 7:14 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 3, сентября. /ТАСС

Специалисты штаба в срочном порядке занимаются сбором и анализом информации

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ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. Кризисный штаб при канцелярии премьер-министра Японии был создан в воскресенье в связи с предположительно проведенным в КНДР ядерным испытанием. Об этом сообщило правительство страны.

Отмечается, что специалисты штаба в срочном порядке занимаются сбором и анализом информации.

Ранее в воскресенье на территории КНДР было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6, что может свидетельствовать о подземном ядерном испытании.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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