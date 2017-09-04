Дочь Назарбаева сохранила должность председателя комитета Сената парламента Казахстана

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АСТАНА, 4 сентября. /ТАСС/. Старшая дочь президента Казахстана Дарига Назарбаева вновь избрана председателем комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената (верхней палаты) парламента Казахстана. Об этом в понедельник сообщил председатель Сената Касым-Жомарт Токаев по итогам открытого голосования на пленарном заседании палаты.
"Дарига Нурсултановна Назарбаева избрана председателем комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената", - информировал Токаев.
По итогам голосования председателем комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената избран Георгий Ким, комитета по финансам и бюджету - Ольга Перепечина, комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству - Аскар Бейсенбаев, комитета по социально-культурному развитию и науке - Бырганым Айтимова, комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий - Женис Нургалиев.
Кроме того, на заседании Сенат постановил избрать 61-летнего Аскара Шакирова на должность Уполномоченного по правам человека в Казахстане. Шакиров занимает этот пост с сентября 2007 года.
В ходе пленарного заседания 16 депутатов депутатов Сената, избранных на выборах 28 июня этого года, принесли присягу.