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ДНР готова передать Голландии останки жертв с места крушения MH17

Международная панорама
4 сентября, 16:34 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 4, сентября. /ТАСС

В республике заявили о готовности и дальше оказывать содействие международному расследованию трагедии

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На месте крушения Boeing 777 компании Malaysia Airlines

На месте крушения Boeing 777 компании Malaysia Airlines

© Валентин Спринчак/ТАСС

ДОНЕЦК, 4 сентября. /ТАСС/. Останки жертв крушения самолета Boeing 777 компании Malaysia Airlines, которые до сих пор находят на месте трагедии под Торезом, власти провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) готовы передать Нидерландам. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры ДНР.

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"Нашими сотрудниками с соблюдением уголовно-процессуальных норм осуществлено изъятие имеющихся останков, по ним проведена экспертиза. Результаты показали, что часть из них, предположительно, может являться останками человека", - приводит данные генпрокуратуры Донецкое агентство новостей.

По информации пресс-службы ведомства, в настоящее время готовится официальное обращение к генпрокурору Королевства Нидерландов о передаче останков голландской стороне. "Официально заявляем, что мы и дальше будем оказывать безоговорочное содействие международному следствию по данному факту", - подчеркнули в генпрокуратуре ДНР.

Пассажирский самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа - граждане 10 государств.

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