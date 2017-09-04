18-летнего исламиста депортировали из Германии в Россию

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БЕРЛИН, 4 сентября. /ТАСС/. Власти ФРГ выслали в Россию 18-летнего молодого человека, которого местные суды ранее квалифицировали, как исламиста. Об этом сообщили в понедельник в ведомстве по внутренним делам федеральной земли Бремен.
"Органы юстиции не сомневались в том, что он, несмотря на возраст, мог совершить нападение", - заявила представитель ведомства. Молодой человек, который имеет гражданство РФ, но вырос в ФРГ, был выслан в Москву из аэропорта Франкфурта-на-Майне.
По данным следствия, подозреваемый переписывался в мессенджере Telegram с исламистом из Эссена. Кроме того, он поддерживал контакт еще с одним мужчиной, который являлся участником одной из террористических группировок, действующих в Сирии.
Также правоохранительным органам известно, что подозреваемый рассказывал другим участникам переписки о планах совершить теракты.