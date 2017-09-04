Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.09:
$ 57.78
€ 68.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

18-летнего исламиста депортировали из Германии в Россию

Международная панорама
4 сентября, 16:36 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 4, сентября. /ТАСС

По данным местных властей, молодой человек с большой долей вероятности мог совершить нападение

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 4 сентября. /ТАСС/. Власти ФРГ выслали в Россию 18-летнего молодого человека, которого местные суды ранее квалифицировали, как исламиста. Об этом сообщили в понедельник в ведомстве по внутренним делам федеральной земли Бремен.

"Органы юстиции не сомневались в том, что он, несмотря на возраст, мог совершить нападение", - заявила представитель ведомства. Молодой человек, который имеет гражданство РФ, но вырос в ФРГ, был выслан в Москву из аэропорта Франкфурта-на-Майне.

По данным следствия, подозреваемый переписывался в мессенджере Telegram с исламистом из Эссена. Кроме того, он поддерживал контакт еще с одним мужчиной, который являлся участником одной из террористических группировок, действующих в Сирии.

Также правоохранительным органам известно, что подозреваемый рассказывал другим участникам переписки о планах совершить теракты.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Сирия Россия Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Леди Ди навсегда
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
3
СМИ: в беспорядках в столице Аргентины пострадали 17 человек
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трансляции русской версии Euronews на телеканале "Культура" прекращены
2
Глава СК Москвы находится на рабочем месте, следственных действий в здании не ведется
3
Летевший из отпуска росгвардеец задержал авиадебошира, ударившего стюардессу
4
Илон Маск: конкуренция в сфере искусственного интеллекта может привести к мировой войне
5
РУСАДА выявило грубое нарушение антидопинговых правил на соревнованиях в Сочи
6
Полиция задержала 17 человек у посольства Мьянмы в Москве
7
Завершено строительство одной их самых сложных развязок Москвы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама