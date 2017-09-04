Канцлер Австрии намерен уйти в оппозицию, если его партия не станет первой на выборах

Сборная Германии разгромила команду Норвегии в матче отбора ЧМ-2018Спорт 5 сентября, 0:02
Российская теннисистка Касаткина проиграла в 1/8 финала US OpenСпорт 4 сентября, 23:49
Макарова и Веснина проиграли в третьем круге US Open в парном разрядеСпорт 4 сентября, 23:34
Сборная Сербии по баскетболу победила команду Турции в матче чемпионата ЕвропыСпорт 4 сентября, 23:01
Епанчинцев: степень серьезности травмы вратаря ХК "Спартак" Беспалова пока неизвестнаСпорт 4 сентября, 22:53
Трамп дал согласие на многомиллиардные поставки оружия СеулуМеждународная панорама 4 сентября, 22:44
Рогозин и вице-премьер Госсовета КНР обсудили сотрудничество в космосеКосмос 4 сентября, 22:38
Жуков: результаты российских баскетболистов на чемпионате Европы удивляютСпорт 4 сентября, 22:14
Глава ОКР Жуков назвал плохой ситуацию с боксом в РоссииСпорт 4 сентября, 22:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЕНА, 4 сентября. /ТАСС/. Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) уйдет в оппозицию, если не станет первой по итогам досрочных выборов в Национальный совет (нижняя палата парламента). Об этом заявил в понедельник канцлер Австрии и председатель СДПА Кристиан Керн.
"Если мы станем первыми, то я останусь канцлером, если мы не будем первыми, тогда нам останется роль оппозиции", - подчеркнул австрийский канцлер в эфире телепередачи "Летние беседы" на канале ORF 2, посвященной досрочным парламентским выборам.
По его словам, уход социал-демократов в оппозицию станет предпосылкой для создания в Австрии правительственной коалиции из консервативной Австрийской народной партии и правой Австрийской партии свободы. При этом Керн предостерег от возможности формирования подобного правительства, поскольку эти две партии не могут представить нормальную программу развития экономики.
В то же время Керн подчеркнул, что в случае победы на выборах и завоевания первого места он намерен сделать действующего министра обороны и спорта Австрии Ханса Петера Доскоцила министром внутренних дел. "Я хочу сделать Доскоцила министром безопасности, поскольку он знает, о чем говорит. У нас будет разделение полномочий между армией и полицией, посты не будут совмещены", - резюмировал глава австрийского правительства.
Досрочные выборы в Национальный совет Австрии пройдут 15 октября с участием 16 партий и политических движений. Наиболее напряженная борьба за кресло главы кабинета министров и большинство в парламенте развернется между действующим канцлером, председателем Социал-демократической партии Австрии Кристианом Керном и главой МИД, председателем консервативной Австрийской народной партии Себастьяном Курцем. Обе партии в настоящее время образуют коалиционное правительство, но окончательно рассорились из-за проведения по инициативе консерваторов досрочных выборов. Третьим претендентом в гонке за лидерство выступает глава Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе.