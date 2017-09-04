Канцлер Австрии намерен уйти в оппозицию, если его партия не станет первой на выборах

ВЕНА, 4 сентября. /ТАСС/. Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) уйдет в оппозицию, если не станет первой по итогам досрочных выборов в Национальный совет (нижняя палата парламента). Об этом заявил в понедельник канцлер Австрии и председатель СДПА Кристиан Керн.

"Если мы станем первыми, то я останусь канцлером, если мы не будем первыми, тогда нам останется роль оппозиции", - подчеркнул австрийский канцлер в эфире телепередачи "Летние беседы" на канале ORF 2, посвященной досрочным парламентским выборам.

По его словам, уход социал-демократов в оппозицию станет предпосылкой для создания в Австрии правительственной коалиции из консервативной Австрийской народной партии и правой Австрийской партии свободы. При этом Керн предостерег от возможности формирования подобного правительства, поскольку эти две партии не могут представить нормальную программу развития экономики.

В то же время Керн подчеркнул, что в случае победы на выборах и завоевания первого места он намерен сделать действующего министра обороны и спорта Австрии Ханса Петера Доскоцила министром внутренних дел. "Я хочу сделать Доскоцила министром безопасности, поскольку он знает, о чем говорит. У нас будет разделение полномочий между армией и полицией, посты не будут совмещены", - резюмировал глава австрийского правительства.

Досрочные выборы в Национальный совет Австрии пройдут 15 октября с участием 16 партий и политических движений. Наиболее напряженная борьба за кресло главы кабинета министров и большинство в парламенте развернется между действующим канцлером, председателем Социал-демократической партии Австрии Кристианом Керном и главой МИД, председателем консервативной Австрийской народной партии Себастьяном Курцем. Обе партии в настоящее время образуют коалиционное правительство, но окончательно рассорились из-за проведения по инициативе консерваторов досрочных выборов. Третьим претендентом в гонке за лидерство выступает глава Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе.