Премьер Таиланда пригласил Путина посетить королевство в следующем году

СЯМЭНЬ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча пригласил президента РФ Владимира Путина посетить королевство в следующем году, "после президентских выборов".

"Я приглашаю Вас посетить Таиланд, может быть, в следующем году, после президентских выборов", - сказал тайский премьер-министр во время встречи с Путиным "на полях" саммита БРИКС. Прают Чан-Оча отметил, что поддерживает деятельность России на международной арене. Он призвал увеличивать товарооборот между двумя странами, отметив, что пока объем взаимной торговли невысокий.

Путин подчеркнул, что за все годы дипломатических отношений России и Таиланда они "никогда не омрачались какими бы то ни было негативными событиями". "Сегодня в основе наших отношений должны лежать экономические связи. Здесь у нас есть хорошие перспективы", - сказал Путин. Он также отметил, что в России растет интерес к тайской культуре, увеличивается число российских туристов в Таиланд.