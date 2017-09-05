Мун Чжэ Ин: надобность в ПРО США в Южной Корее отпадет после решения ядерной проблемы КНДР

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СЕУЛ, 5 сентября. /ТАСС/. Необходимость в американских комплексах ПРО в Южной Корее отпадет после разрешения ракетно-ядерной проблемы КНДР. Об этом заявил во вторник президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в своем первом интервью для российских СМИ, которое дал эксклюзивно первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.
"Поскольку система ПРО США THAAD развертывается в ответ на ракетно-ядерные испытания Пхеньяна, вопрос о ее размещении разрешится естественным путем, если и когда будет решена северокорейская проблема", - подчеркнул Мун Чжэ Ин.
"Размещение THAAD в ситуации, когда очевидным стал факт того, что ракетно-ядерный потенциал Северной Кореи развивается на принципиально новом уровне, - неизбежная мера, направленная на обеспечение безопасности Республики Корея", - отметил президент.
Он отметил, что защита жизней и благосостояния граждан, которые живут в обстановке нарастающей угрозы со стороны Северной Кореи, обеспечение безопасности страны - "основная обязанность государства". "Уверен, что российское правительство руководствуется таким же принципом в отношении своих граждан", - сказал Мун Чжэ Ин.
Он отметил, что правительство Республики Корея посредством "доверительного общения с Россией будет стремиться к углублению взаимопонимания по этому вопросу".
Часть американской системы ПРО была доставлена в Южную Корею весной этого года. THAAD предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на последнем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Предлогом для установки системы в Южной Корее стала военная угроза со стороны КНДР.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.