СМИ: Венгрия готова заблокировать санкции против Польши, вводимые из-за судебной реформы

ВЕНА, 5 сентября. /ТАСС/. Венгрия заблокирует любые попытки Европейской комиссии наложить санкции на Польшу, связанные со спором вокруг верховенства закона, который возник в ходе судебной реформы. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Мы в любом случае заблокировали бы санкции против Польши и наложили бы на них вето. Против этой страны применяют двойные стандарты, как против Венгрии, - отметил министр в интервью венской газете Wiener Zeitung. - Когда Греция строит забор на границе, это в порядке вещей. Когда же мы это делаем, нет".

"Многие политики в Германии и других странах создают из Венгрии образ худшей страны в мире, диктатуры и так далее, но немецкие инвесторы считают иначе, и последние опросы показывают, что 80% из них с удовольствием хотят вести у нас дела", - сказал Сийярто. "Они знают реальность в Венгрии, поскольку они там живут", - подчеркнул он.

31 августа первый заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что ЕК не хочет использовать санкции против Польши, но может оказаться вынуждена их применить в связи с нарушениями Варшавой европейского принципа верховенства закона в ходе судебной реформы. В июле одобрение в Польше судебной реформы в Сейме и Сенате спровоцировало акции протеста. ЕК начала свое расследование еще на стадии разработки этой реформы.