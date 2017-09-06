Госдеп не комментирует информацию о том, что Тиллерсон может уйти со своего поста

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Госдепартамент отказался в среду комментировать информацию о том, что американский постпред при ООН Никки Хейли якобы может сменить Рекса Тиллерсона на посту госсекретаря. Так представитель пресс-службы внешнеполитического ведомства ответил ТАСС на вопрос о возможной перестановке в руководстве организации.

"Мы не комментируем слухи", - отметил он.

Ранее журнал Foreign Policy сообщил со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации, что Хейли якобы может возглавить ведомство. "На прошлой неделе появились очень упорные слухи, что он [Тиллерсон] уходит, а она придет ему на смену", - приводит издание слова сотрудника Белого дома.

Журнал отмечает, что слухи об отставке госсекретаря появились еще в начале лета, многие американские СМИ писали об этом ранее.