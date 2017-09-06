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Украина направила генсеку ООН и председателю СБ свою позицию по миротворцам в Донбассе

Международная панорама
6 сентября, 22:16 UTC+3 ООН ООН 6, сентября. /ТАСС

В украинском МИД, в частности, заявили о невозможности включения в миротворческий контингент российских военных

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ООН, 6 сентября. /ТАСС/. Украина довела до сведения генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и председателя Совета Безопасности Текеды Алему свою позицию относительно возможного развертывания миротворческой миссии в Донбассе. Об этом сообщило в среду постоянное представительство Украины при всемирной организации.

"Довели до сведения генерального секретаря и председателя Совета Безопасности ООН позицию Украины касаемо миротворческой миссии ООН в ОРДЛО Отдельных районах Донецкой и Луганской областей, территория провозглашенных республик)", - говорится в сообщении постпредства на странице в Twitter.

Украинское постпредство опубликовало копию краткого обращения к генсеку ООН и председателю Совбеза, к которому приложен комментарий МИД страны, датированный 5 сентября. В нем, в частности, указано, что "любое международное миротворческое присутствие должно осуществляться с согласия и после исчерпывающих консультаций с украинской стороной", а не "незаконных вооруженных формирований, действующих на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Во внешнеполитическом ведомстве также заявили о невозможности включения в миротворческий контингент российских военных.

Президент РФ Владимир Путин во вторник сообщил, что Россия внесет в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. При этом он подчеркнул, что размещение сил ООН возможно только после отвода вооружений и при согласовании этого вопроса с представителями провозглашенных республик Донбасса. Как сообщил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя, проект резолюции уже распространен, в ближайшее время начнутся переговоры по тексту документа.

В свою очередь постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что готов к переговорам по предлагаемому РФ проекту резолюции, но дал понять, что у Киева есть оговорки о параметрах предлагаемой миротворческой миссии. В частности, он высказался категорически против того, чтобы она действовала под эгидой СНГ или ОДКБ.

Кроме того, он назвал "недопустимым" сценарий, при котором развертывание "голубых касок" начнется с линии соприкосновения в Донбассе. По его мнению, миротворцы должны первым делом взять под контроль границу между РФ и Украиной и этому должен предшествовать "полный вывод всех российских войск и наемников", якобы присутствующих на востоке Украины.

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Персоны
Гутерриш, Антониу Небензя, Василий Алексеевич Путин, Владимир Владимирович
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