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Жительницу Филадельфии приговорили к восьми годам тюрьмы за пособничество ИГ

Международная панорама
6 сентября, 23:57 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 6, сентября. /ТАСС

Кеонна Томас пыталась установить контакт с боевиками, а также выражала желание участвовать в боях от имени группировки

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НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Жительница города Филадельфия (штат Пенсильвания) приговорена к восьми годам лишения свободы по обвинению в материальной поддержке экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщила в среду прокуратура штата.

"33-летняя Кеонна Томас из Филадельфии приговорена к восьми годам лишения свободы", - отметили в прокуратуре. По ее данным, Томас пыталась установить контакт с боевиками ИГ, а также выражала желание участвовать в боях от имени группировки.

Осужденная "пыталась отправиться за рубеж" с целью "присоединиться к ИГ и сражаться на его стороне", говорится в заявлении.

Томас была арестована в 2015 году. Власти заявляли, что она оставляла записи в своем Twitter, где говорила о намерении совершить путешествие в Сирию. Кроме того, женщина вступала в переписку с боевиками ИГ. Она также пыталась получить турецкую визу, а в конце марта 2015 года приобрела авиабилет до Турции, отмечала сторона обвинения.

В прошлом году Томас признала свою вину. Изначально женщине грозило до 15 лет лишения свободы.

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