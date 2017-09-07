СММ ОБСЕ обвинила ополчение Донбасса в препятствовании работе наблюдателей

ВЕНА, 6 сентября. /ТАСС/. Большая часть ограничений свободы передвижения наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине в первой половине текущего года пришлась на неподконтрольные Киеву районы Донбасса. С таким утверждением в докладе "Об ограничении свободы передвижения наблюдателей и других препятствиях для выполнения мандата" выступила в среду СММ ОБСЕ.

"В первой половине 2017 года СММ столкнулась с примерно 480 ограничениями и препятствиями, из которых более 75% пришлось на неподконтрольные правительству районы. За отчетный период количество ограничений было аналогичным тому, которое зафиксировано во второй половине 2016 года, но они включают увеличение на 40% числа инцидентов, связанных с угрозами в отношении СММ", - говорится в сводном докладе за первое полугодие.

В международной организации также отметили неудовлетворительную ситуацию с разминированием в зоне конфликта и напомнили об подрыве на мине автомобиля СММ, в результате чего погиб один из наблюдателей. "Этот инцидент привел к дальнейшим ограничениям деятельности миссии в Донецкой и Луганской областях. При этом разминирование и устранение неразорвавшихся боеприпасов производилось в неполной мере или в хаотичном порядке", - отметили в ОБСЕ.

В свою очередь власти провозглашенных республик Донбасса ранее неоднократно заявляли о готовности обеспечить наблюдателям ОБСЕ доступ в любые районы. Очередной гарантией этого стал опубликованный 4 сентября сразу в обеих провозглашенных республиках указ о запрете на ограничение работы сотрудников СММ.

"Исключить ограничения свободы передвижения представителей миссии по всем дорогам, дорожным направлениям в назначенных зонах ответственности", - говорится в тексте документа ДНР. В приказе оборонного ведомства ЛНР указывается на необходимость сообщать старшему должностному лицу "о всех случаях необоснованного ограничения действий наблюдателей СММ".