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Российские военные обучили более 1 тыс. военнослужащих армии Сирии в центре под Дамаском

Международная панорама
7 сентября, 6:46 UTC+3 ДАМАСК ДАМАСК 7, сентября. /ТАСС

Как сообщил генерал сирийской армии Мансур Набих, выпускники центра принимали участие в операциях по освобождению Пальмиры, юга Ракки, боях за Дейр-эз-Зор и Алеппо

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ДАМАСК, 7 сентября. /ТАСС/. Российские военные инструкторы в учебном центре "Дрейдж" под Дамаском подготовили 1,2 тыс. новобранцев и резервистов для действующих частей, сообщил журналистам генерал сирийской армии Мансур Набих.

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© AP Photo/Raqqa Media Center

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"Благодаря [российским инструкторам] мы уже подготовили здесь военных, которые будут участвовать в предстоящих наступлениях на силы террористической группировки ИГ. Всего около 1,2 тыс. человек. Выпускники [учебного центра] освобождали Пальмиру, прорывались к Дейр-эз-Зору, Алеппо, освобождали юг Ракки. Наши бойцы продолжат освобождать Сирию от террористов", - сказал генерал.

Обучение длится от 15 до 20 дней, после первой недели курсов солдат распределяют по специальностям. Далее их ждет тактическая, огневая, инженерная и медицинская подготовки.

"За время обучения подразделений сирийской армии мы достигли высоких результатов в боевой, тактической и инженерной подготовках. Военнослужащие показали навыки владения оружием в наступательном и оборонительном бою. Сейчас они готовы к защите своего отечества с оружием в руках, боевой дух у них высокий", - рассказал журналистам российский военный инструктор, представившийся Андреем.

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Темы
Кризис в Сирии Освобождение Алеппо Освобождение Пальмиры Борьба с "Исламским государством"
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