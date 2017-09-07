Российские военные обучили более 1 тыс. военнослужащих армии Сирии в центре под Дамаском

ДАМАСК, 7 сентября. /ТАСС/. Российские военные инструкторы в учебном центре "Дрейдж" под Дамаском подготовили 1,2 тыс. новобранцев и резервистов для действующих частей, сообщил журналистам генерал сирийской армии Мансур Набих.

"Благодаря [российским инструкторам] мы уже подготовили здесь военных, которые будут участвовать в предстоящих наступлениях на силы террористической группировки ИГ. Всего около 1,2 тыс. человек. Выпускники [учебного центра] освобождали Пальмиру, прорывались к Дейр-эз-Зору, Алеппо, освобождали юг Ракки. Наши бойцы продолжат освобождать Сирию от террористов", - сказал генерал.

Обучение длится от 15 до 20 дней, после первой недели курсов солдат распределяют по специальностям. Далее их ждет тактическая, огневая, инженерная и медицинская подготовки.

"За время обучения подразделений сирийской армии мы достигли высоких результатов в боевой, тактической и инженерной подготовках. Военнослужащие показали навыки владения оружием в наступательном и оборонительном бою. Сейчас они готовы к защите своего отечества с оружием в руках, боевой дух у них высокий", - рассказал журналистам российский военный инструктор, представившийся Андреем.