Рада может запретить ввоз на Украину авто с иностранной регистрацией

КИЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Верховная рада Украины в ближайшие три месяца примет закон, запрещающий въезд в страну автомобилей с иностранной регистрацией. Об этом заявила в четверг представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

"Мы в ближайшее время закрываем границу, чтобы не продолжать эти транзитные передвижения, это накопление на Украине незаконных автомобилей. Я думаю, месяц-два. Мы должны до ноября принять закон, который запретит въезд, то есть мы прекращаем такое нашествие", - сказала Луценко в эфире телеканала "112. Украина".

По ее словам, уже создана рабочая группа, которая за три месяца должна разработать закон. Он определит стоимость пошлины, штрафные санкции, введет "компромиссный вариант растаможивания этих автомобилей", отметила представитель президента в Раде.

С утра 6 сентября возле Верховной рады проходит акция владельцев нерастаможенных автомобилей с европейскими номерами, которые требуют легализации своих машин. Примерно 850 автомашин с иностранной регистрацией перекрыли движение транспорта в правительственном квартале. Весь центр Киева оказался в пробках. Впоследствии митингующие разблокировали дороги и объявили акцию бессрочной.

Среди целей акции - доступное растаможивание всех автомобилей (установление ставки платежей в бюджет в пределах 15-30% стоимости авто) и мораторий на действие экологических норм Евро-5 как условия ввоза и регистрации на Украине подержанных автомобилей. Кроме того, участники акции добиваются прекращения санкций против водителей автомобилей с еврономерами до законодательного урегулирования вопроса и разрешения для нерастаможенных автомобилей находиться на территории страны до одного года. Сейчас этот срок составляет от пяти до 10 дней.

Это уже не первый публичный протест владельцев автомобилей с иностранной регистрацией. До этого они уже пикетировали здание Рады и кабинета министров, а также неоднократно перекрывали погранпереходы в Закарпатской и Львовской областях. В январе владельцы автомобилей с иностранной регистрацией заблокировали все основные дороги, ведущие в центр Киева.