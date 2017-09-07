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СМИ: боевики вооруженной оппозиции покидают провинцию Эс-Сувейда на юго-востоке Сирии

Международная панорама
7 сентября, 20:38 UTC+3 БЕЙРУТ БЕЙРУТ 7, сентября. /ТАСС

Отмечается, что три группировки приняли условия перемирия, выработанные при российском и иорданском участии

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© REUTERS/Alaa Al-Faqir

БЕЙРУТ, 7 сентября. /ТАСС/. Вооруженные формирования сирийской оппозиции выводятся из юго-восточной провинции Эс-Сувейда на территорию соседней Иордании. Об этом сообщил в четверг телеканал Al Mayadeen.

По его информации, группировки "Усуд аш-Шаркия", "Джейш Ашаир" и "Кувват Ахмед Абдо", которым оказывали поддержку США и их союзники по международной коалиции, приняли условия перемирия, выработанные при российском и иорданском участии.

Боевики из этих формирований будут переброшены в город Эш-Шаддади на юге сирийской провинции Хасеке, где они примут участие в операции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на стороне вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии".

Базой трех группировок служил приграничный город Эт-Танф. По условиям перемирия, в его окрестностях будет создана временная демилитаризованная зона, которая будет функционировать до урегулирования проблемы возвращения беженцев из Иордании и передачи под контроль сирийских властей контрольно-пропускного пункта Насиб.

Все остальные позиции, которые занимали боевики, будут переданы правительственным войскам.

Выход армии и ополченцев к восточному участку сирийско-иорданской границы (общая протяженность составляет 375 км) был осуществлен в начале августа в рамках антитеррористической операции "Рассвет".

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