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CNN: сотрудников Белого дома допросят по поводу заявления о встрече с адвокатом из РФ

Международная панорама
7 сентября, 23:50 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 7, сентября. /ТАСС

По данным телекомпании, спецпрокурор Роберт Мюллер намерен выяснить, не пыталась ли администрация США утаить информацию о вопросах, обсуждавшихся в ходе встречи

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НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Спецпрокурор США Роберт Мюллер планирует побеседовать с рядом сотрудников Белого дома, намереваясь получить от них информацию, касающуюся составления первоначального объяснительного заявления о встрече Дональда Трампа - младшего с российским юристом Натальей Весельницкой. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN.

По данным ее источников, Мюллер, ведущий расследование предполагаемого вмешательства РФ в выборы в США, хочет узнать, каким образом составлялось заявление от имени сына президента с объяснением цели его встречи с Весельницкой, и кто участвовал в его написании. Как сообщает CNN, усилия Мюллера направлены на то, чтобы выяснить, не пыталась ли администрация США изначально скрыть информацию о вопросах, обсуждавшихся на указанной встрече, и не препятствовала ли она таким образом расследованию, касающемуся России.

Заявление от имени Трампа - младшего составлялось на борту президентского самолета. Мюллер намерен встретиться с сотрудниками Белого дома, присутствовавшими при этом. Как отмечает СNN, пока речь идет о беседах с небольшой группой лиц, однако их список может быть расширен.

Ранее газета "Вашингтон пост" сообщала, что после того, как сведения о встрече сына президента США с юристом из РФ стали достоянием гласности, американский лидер Дональд Трамп сам надиктовал заявление, которое должно было быть передано СМИ. Как выяснилось впоследствии, содержание заявления не соответствовало действительности.

По данным газеты, изначально планировалось сразу рассказать всю правду о встрече в июне 2016 года, на которой Трамп - младший надеялся получить информацию компрометирующего характера об экс-госсекретаре США Хиллари Клинтон. Однако затем глава Белого дома настоял, чтобы в тексте заявления, которое было передано газете The New York Times, значилось, что встреча в небоскребе "Трамп-тауэр" прошла по инициативе самой Весельницкой, а основным предметом обсуждения была программа усыновления американцами российских детей.

В четверг Трамп - младший выступил в закрытом режиме в юридическом комитете Сената Конгресса США, где заявил, что встречался с Весельницкой с целью получить информацию о Клинтон. При этом он в очередной раз подчеркнул, что не вступал в сговор с каким-либо иностранным правительством.

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Персоны
Мюллер, Роберт Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
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