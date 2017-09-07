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Guardian: Мэй отказалась от приглашения выступить в Европарламенте с планом по Brexit

Международная панорама
7 сентября, 23:45 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 7, сентября. /ТАСС

По данным газеты, британский премьер заявила о готовности обсуждать эту тему только "за закрытыми дверями"

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ЛОНДОН, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отказалась выступить в Европарламенте (ЕП), чтобы публично представить свою позицию по выходу королевства из состава ЕС (Brexit) перед его депутатами. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила в четверг газета The Guardian.

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По ее данным, с подобным предложением к Мэй обратился председатель ЕП Антонио Таяни. Однако, согласно источникам, британский премьер намерена говорить только за "закрытыми дверями". Канцелярия главы правительства уже проинформировала Таяни о том, что Мэй выразила желание лично пообщаться с лидерами представленных в парламенте политических сил, а не выступать публично на пленарной сессии, отмечает газета.

Как указал один из европейских источников, такое решение премьера вызвало разочарование у ряда ключевых фигур в ЕП, в то время как Великобритания остается заинтересованной в том, чтобы заручиться поддержкой евродепутатов в вопросе заключения всеобъемлющего соглашения о свободной торговле после Brexit.

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Персоны
Мэй, Тереза Таяни, Антонио
Темы
Brexit
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