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Швейцария заморозила более 100 млн франков по уголовным делам, связанным с Украиной

Международная панорама
8 сентября, 0:16 UTC+3 ЖЕНЕВА /Корр. ТАСС, Константин Прибытков

В швейцарской прокуратуре заявили, что вернуть средства возможно, но только в случае получения доказательств незаконного происхождения денег

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ЖЕНЕВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Швейцария заморозила после смены правительства на Украине в марте 2014 года в общей сложности более 100 млн швейцарских франков (более $105 млн) в рамках расследования уголовных дел, касающихся отмывания денег. Об этом сообщили в четверг корреспонденту ТАСС в швейцарской Федеральной прокуратуре, пояснив, что в случае получения доказательств преступного происхождения этих средств и после завершения необходимых процедур средства могут быть возвращены "законным владельцам".

"В ходе проводимых управлением федерального прокурора расследований, касающихся отмывания денег, были заморожены активы на более 100 млн швейцарских франков", - говорится в письменном ответе прокуратуры на запрос ТАСС. Ранее украинский информационный канал NewsOne сообщил, что "Швейцария отказалась отдать Украине награбленное".

Поясняя ситуацию, касающуюся возможного возврата заблокированных в Швейцарии активов на Украину, прокуратура дала понять, что это возможно в случае получения доказательств незаконного происхождения денег, однако потребует времени. "Обычно в судопроизводстве, касающемся отмывания денег, требуется доказательство преступного происхождения активов, - говорится в ответе прокуратуры. - После завершения судопроизводства, замороженные активы, как правило, возвращаются их законным владельцам. Опыт показывает, что это связано с работой, требующей времени".

В прокуратуре напомнили, что "после смены правительства Украины управление федерального прокурора ведет несколько расследований в связи с утверждениями об отмывании денег". Они были начаты "в ответ на доклады управления по борьбе с отмыванием денег, полученные прокуратурой после середины марта 2014 года".

Ранее в Берне сдержанно отреагировали на заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о том, что в банковских ячейках в Швейцарии обнаружено большое количество золота, принадлежащего человеку, близкому к семье экс-президента Виктора Януковича. В Федеральной прокуратуре во вторник корреспонденту ТАСС заявили, что знакомы с этим делом, но в настоящее время не могут сообщить каких-либо подробностей.

Согласно информации, опубликованной в среду ТСН, в Федеральном департаменте иностранных дел Швейцарии сообщили, что "возврат замороженных активов украинской власти может произойти только после того, как их незаконное происхождение будет установлено судом".

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Персоны
Луценко, Юрий Витальевич Янукович, Виктор Федорович
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