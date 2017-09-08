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Додон: за незаконной отправкой военных Молдавии на учения НАТО стоит Запад

Международная панорама
8 сентября, 13:57 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 8, сентября. /ТАСС

Как объяснил глава республики, "чтобы удовлетворить натовских генералов и обойти запрет главнокомандующего, правительство пошло на уловки, отправив военных якобы на стажировку"

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КИШИНЕВ, 8 сентября. /ТАСС/. Запад стоит за конфликтом между президентом Молдавии и правительством вокруг участия военных в маневрах НАТО на Украине. Такое мнение высказал в пятницу на брифинге глава республики, главнокомандующий вооруженными силами Игорь Додон после того, как вопреки его приказу молдавские военные отправились на учения.

"Мы получили новое подтверждение того, что нынешняя власть под руководством демократов намерена выполнять любые указания заокеанских политических партнеров, главная цель которых - включение молдавской армии в натовскую обойму, пусть даже и на неофициальном уровне, а также ее использование в возможных противостояниях геополитического характера", - сказал Додон. По его мнению, этот и предыдущие конфликты проевропейского правительства с президентом "доказывают стратегическую важность для Запада участия Молдавии в военных учениях НАТО".

Как объяснил Додон, "чтобы удовлетворить натовских генералов и обойти запрет главнокомандующего, правительство пошло на уловки, отправив военных якобы на стажировку". Однако известно, что с 7 по 23 сентября в Львовской области проходят многонациональные учения НАТО Rapid Trident с участием представителей 14 стран. По данным министерства обороны, в этих маневрах принимает участие молдавский контингент из 57-ми солдат.

Последствия

За неподчинение президент потребовал отправить в отставку руководящего министерством обороны замминистра Георгия Галбуру. Также он распорядился провести служебное расследование и наказать всех ослушавшихся главнокомандующего военных. Более того, в пятницу Додон подписал приказ, запретив молдавским солдатам участвовать в любых учениях, стажировках и курсах за рубежом без его письменного разрешения. Додон считает, что армия нейтральной по конституции Молдавии не должна участвовать в учениях, проводимых под эгидой любого военного блока.

Все социологические опросы подтверждают, то избранный в конце 2016 года на всенародных выборах Додон однозначно пользуется большей поддержкой, чем проевропейская коалиция, скомпрометировавшая себя громкими коррупционными скандалами, политическими кризисами и спадом в экономике.

В этой ситуации глава республики не исключает, что будет добиваться для себя больше полномочий. "Если так пойдет и дальше, то единственным выходом остается президентская республика. <…> Я могу вывести людей на улицу", - пригрозил в пятницу президент. Однако он отметил, что его останавливает опасность дестабилизации ситуации и повторения в Молдавии украинского сценария.

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Персоны
Додон, Игорь
Страны
Украина Молдавия
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