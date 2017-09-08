Власти Египта заблокировали сайт американской организации Human Rights Watch

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КАИР, 8 сентября. /ТАСС/. Египетские власти заблокировали на территории страны сайт американской неправительственной правозащитной организации Human Rights Watch. Об этом в пятницу сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителей этой группы в столице Египта.
Отмечается, что на такой шаг официальный Каир пошел спустя несколько суток после обнародования Human Rights Watch своего доклада, в котором говорится о якобы имевших место пытках по отношению к заключенным в египетских тюрьмах.
В этой связи МИД Египта выступил с резкой критикой опубликованного американской организацией документа, указав, что он "направлен на подрыв авторитета Египта и полностью игнорирует достижения, достигнутые страной в области прав человека в последние годы". Как заявил официальный представитель МИД АРЕ Ахмед Абу Зейд, нынешний доклад Human Rights Watch" - "очередное звено в цепи преднамеренных искажений действительности со стороны этой организации, известной своей политической ангажированностью и действующей в интересах финансирующих ее группировок и стран".
Распространенный доклад Human Rights Watch основывается на данных, полученных представителями организации во время разговоров с 19 бывшими заключенными и родственниками находящихся в тюрьме египтянами. По их утверждениям, которые цитирует американская группа, в Египте якобы практикуются несанкционированные аресты, а также применяются пытки и издевательства по отношению к заключенным.